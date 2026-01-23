為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投單騎賞櫻 日月潭、暨大、東光3路線

    2026/01/23 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    賞櫻勝地暨南大學櫻花季將推出多樣活動，圖為往年櫻花盛況。（暨大提供）

    日月潭櫻花季開跑，今年日月潭風景區管理處攜手九族文化村、國立暨南大學等兩大賞櫻勝地，以及在地產業界，推出三條單車騎行路線，包括暨大校園、環潭自行車道、東光櫻花林，其中九族、暨大合計九千棵櫻花樹，預計月底陸續盛開，浪漫春櫻「粉紅爆擊」，將帶給遊客難忘體驗。

    賞花活動開跑 預計月底盛開

    日管處表示，日月潭櫻花季從本月中持續到三月八日，暨大從月中至二月廿二日將舉辦多樣活動，例如櫻花茶道、音樂咖啡，以及親子放風、小農市集等，校園有三千棵各式櫻花，預計月底進入開花期；九族則栽種超過六千棵櫻花樹，包含百重櫻、富士櫻、吉野櫻，以及白色的台灣雪櫻，預計二月起盛開，期間還有賞「夜櫻」活動。

    環潭周邊也有多條賞櫻路徑，例如伊達邵親水步道、金龍山、魚池鄉香茶巷、有水巷，並規劃單車賞櫻路線，包含暨大校園，水社至向山環潭自行車道，還有東光村石佛公櫻花林，藉由點、線串聯，打造賞櫻盛會。

    竹山燈會 看見超萌大眼睛

    月底起賞櫻之外，南投竹山鎮現正展出竹藝燈會，不僅有「馬躍蝶舞」呈現馬年主燈，還有廿五名工藝師創作多元竹藝燈座，並首度加入可愛的「大眼睛」互動光雕，民眾賞燈還能看見樹上的「大眼睛」燈飾轉動眼珠，讓燈會更吸睛有趣，展期至三月七日。

    山竹藝燈會，今年首度引進「大眼睛」互動光雕。（記者劉濱銓攝）

