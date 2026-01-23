台中市政公園看史努比 網友失望

台中市政公園展出三公尺高史努比Snoopy 與奧拉夫 Olaf 大型氣偶，還有三十隻小小的史努比及其夥伴。（記者蘇金鳳攝）

交通局十九日至二十二日至市政公園展出三公尺高史努比Snoopy與奧拉夫Olaf大型氣偶，還有三十隻小小的史努比及其夥伴糊塗塌客（Woodstock），有網友在Threads留言「好好笑」「不要去浪費停車費」，暗喻沒有想像好看；對此，交通局長葉昭甫強調，尊重網友發言，但這不是大型活動、不是燈會，而是交通局所規劃一整年以史努比為主題的交通安全宣傳，而市政公園只是首場，未來在候車亭、公車車體及捷運都可看到史努比的身影。

網路照被指「騙」很大 市府︰規劃整年交通宣傳

交通局日前召開記者會，表示今年一整年攜手全球知名 Peanuts（花生漫畫）團隊，以史努比及其經典角色打造台中市成為具辨識度與親和力的交通安全城市，史努比將會出現在各交通工具及設施，還在市政公園展出三公尺高史努比與奧拉夫，還有三十隻小小的史努比及其夥伴糊塗塌客。

但因有網友拍攝技巧好，把三十隻小小史努比跟夥伴拍得很大隻，吸引網友特地前往觀賞，就在Threads留言「好好笑」、「不要去浪費停車費」，有網友呼應「就是這樣而已」「台中就是不用心」「這是詐騙啊，不愧是詐騙之都」「攝影師好厲害」，但也有網友表示「我是還可以接受，蠻可愛的」、「今天只花十元停車費，還是看得很開心」。

