台中資深美術家選拔被控不公 市府否認

爆料指知名藝術家評選未過 文化局︰5領域專家學者評審 資訊公開

台中市資深優秀美術家選拔連辦四十年，台中市文化局每三年邀評審委員，選出創作廿年以上、傑出在地藝術人士，但本報接獲爆料，指稱有知名藝術家不但曾任大學系主任，並曾出國深造，卻評選未過，懷疑評審不公，對此文化局則否認不公，並強調歷屆得主都是台中知名藝術家。

請繼續往下閱讀...

3年1屆連辦40年 128人獲殊榮

台中市文化局強調，針對外界對「資深優秀美術家選拔」提出質疑，表揚由藝術團體、機關、學校或個人提出推薦，獲獎者均符合受推薦標準，評選結果依整體藝術成就、長期創作表現及對美育推廣貢獻，經評審委員會專業審查後綜合判定，至於受質疑的評審委員資格，由各領域五名專家學者替換擔任，並非由局方人士評鑑。

獲選不少非科班出身 遭質疑有特權

台中市資深優秀美術家選拔由台中市文化局每三年舉辦一次，表彰設籍或任職台中十年以上、從事創作超過廿年傑出人士，文化局舉例，上屆二〇二四年十一月，在大墩文化中心公開表揚八人，包括倪朝龍（版畫）、王英信（雕塑）、楊嚴囊（油畫）、吳榮宗（墨彩）、蔡正一（油畫）、施永華（書法）、黃映蒲（雕塑）及程代勒（書法），都是台中有名的藝術家，頒獎後舉辦聯展。

爆料者指出，近年評審通過有不少是非美術系科系畢業，學識不是科班出身，專業也沒有公家審查通過，但卻有知名藝術家評選未過，難道「評審中存在某些特權嗎？」

須滿65歲、設籍或任職台中逾10年

文化局長陳佳君強調，藝術家需年滿六十五歲以上，設籍或任職台中市超過十年，且從事藝術媒材創作超過廿年才符合「在地」資格，門檻高、資格相當嚴謹，從一九八五年起有一百廿八位藝術家獲此殊榮。

獎項選拔收件為期三個月，由台中各立案美術團體協助推薦，評審會由局長主持，聘請國畫、油畫、書法、雕塑及工藝專家學者各一人擔任評審，確保資訊公開與參與機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法