民間捐高劑量流感疫苗 北基長者免費打

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內流感疫情預估在一月下旬進入流行期，疫苗接種二週後才會產生免疫力，呼籲尚未接種疫苗的長者到衛生所接種。台灣疫苗推動協會與賽諾菲公司捐贈台北市三百劑、基隆市一百劑高劑量流感疫苗，即日起在北市聯醫十二區院外門診部、基隆七區衛生所，免費為六十五歲以上長者接種。

衛生局表示，氣溫驟降，避免高齡族群感染流感，高劑量流感疫苗抗原含量為一般型流感疫苗的四倍，能誘發更強免疫反應，適合免疫力較弱的長者族群接種，但少數民眾施打後，可能會有注射部位疼痛、肌肉痛、頭痛等不適症狀，大部分症狀會於三日內緩解。

另，北市公費流感疫苗已累計接種逾七十六萬劑，統計至十九日僅剩餘約一．八萬餘劑。基隆市七區衛生所及合約醫療院所也有提供一般公費（非高劑量）流感疫苗，希望五十歲以上民眾踴躍接種。

北市衛生局還加碼推出「打疫苗抽好禮」活動，設籍北市符合公費流感及新冠疫苗接種資格者，於二〇二五年十二月一日至今年二月十三日期間至台北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感或新冠疫苗接種，即可參加抽獎。接種一劑可獲得一次抽獎機會，同一天接種兩種疫苗可多一次抽獎機會，鼓勵民眾「左流右新」，健康過好年。

