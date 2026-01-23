北市清寒生早餐補助 約5千人次受惠

台北市自二〇〇九年二月起推動「國小清寒學童早餐供應計畫」，由各校協助提供弱勢學童營養衛生的早餐。二〇二五年二月起，除原有國小補助對象，擴大補助公立國中及公私立高中職，供應就讀北市低收、中低收入戶、家庭突遭變故，由導師確認實有需要之學生；國高中上半年為試辦期，約有卅九校參與。二〇二五年上半年共補助一二四七名學生，下半年補助三七七七名學生，全年共計九三五萬餘元，約有五千人次受益。教育局表示，今年仍持續進行補助。

學校考量學生需求與取餐便利，評估多元供餐方式，可由學校廚房製餐、學校協助代購、與合作社或鄰近早餐店、便利商店合作取餐等，或可發放早餐券，提供學生自行至指定店家取餐。

國高中也可評估採由學生持數位學生證至四大超商自行兌換指定早餐組合。台北市教育局盼透過穩定供餐，減輕弱勢家庭經濟負擔，也協助學生建立規律吃早餐的良好生活習慣，進而提升體力、專注力與整體學習表現。

媚登峯文教信託基金會長期關注教育與弱勢扶助，去年透過「公益台北愛心平台」捐贈兩百萬元，挹注教育局清寒學生早餐補助計畫。

