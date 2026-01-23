為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市清寒生早餐補助 約5千人次受惠

    2026/01/23 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北市自二〇〇九年二月起推動「國小清寒學童早餐供應計畫」，由各校協助提供弱勢學童營養衛生的早餐。二〇二五年二月起，除原有國小補助對象，擴大補助公立國中及公私立高中職，供應就讀北市低收、中低收入戶、家庭突遭變故，由導師確認實有需要之學生；國高中上半年為試辦期，約有卅九校參與。二〇二五年上半年共補助一二四七名學生，下半年補助三七七七名學生，全年共計九三五萬餘元，約有五千人次受益。教育局表示，今年仍持續進行補助。

    學校考量學生需求與取餐便利，評估多元供餐方式，可由學校廚房製餐、學校協助代購、與合作社或鄰近早餐店、便利商店合作取餐等，或可發放早餐券，提供學生自行至指定店家取餐。

    國高中也可評估採由學生持數位學生證至四大超商自行兌換指定早餐組合。台北市教育局盼透過穩定供餐，減輕弱勢家庭經濟負擔，也協助學生建立規律吃早餐的良好生活習慣，進而提升體力、專注力與整體學習表現。

    媚登峯文教信託基金會長期關注教育與弱勢扶助，去年透過「公益台北愛心平台」捐贈兩百萬元，挹注教育局清寒學生早餐補助計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播