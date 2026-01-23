為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    北市「生生喝鮮奶」 放寬滿2歲就能申請

    2026/01/23 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    台北市教育局昨宣布，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策自二月起放寬申請條件，補助對象向下延伸至「生理年齡」滿兩歲的幼兒。只要設籍台北市，不論是否就讀幼兒園，滿兩足歲當月，即可申請幼兒數位卡證，每週兌換一瓶鮮奶或豆漿，預計增加一萬四三二八人受惠，總受惠人數增至廿二萬人，今年總經費需求二．七億元。此外，寒假一月廿四日開始，鮮奶可持續領取不中斷。

    就學與否都能領

    台北市長蔣萬安去年宣布延續中央生生喝鮮奶政策，先以地方教育發展基金支應，四月起推動台北市「生生喝鮮奶」，補助對象為北市公私立國小、幼兒園學童；去年九月起擴大補助對象，凡設籍北市但未於北市學校就學的二至十二歲學齡兒童，也可領取。下月起再向下延伸，只要生理年齡滿兩歲的幼兒，無論是否就讀幼兒園都可領取。

    教育局表示，兩歲是幼兒骨骼發展與身體成長的重要階段，過去申請制度以「學齡」作為計算基準，考量營養補給愈早愈好，今年二月起將申請資格調整以「生理年齡」作基準，幼兒在年滿兩歲當月的第一個工作日起即可申辦卡證，讓滿兩歲的「當月壽星」都能即時加入週週補鈣的行列。

    教育局舉例，幼兒如果二月一日（週日）滿兩足歲，可於二月二日（週一）向任

