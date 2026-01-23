為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北車危安演練逼真 民眾收簡訊嚇一跳

    2026/01/23 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    台北市政府昨下午在台北車站舉辦無差別攻擊危安實兵演練，檢測各單位應變作為。（記者羅沛德攝）

    台北市政府昨下午在台北車站舉辦無差別攻擊危安實兵演練，檢測各單位應變作為。（記者羅沛德攝）

    台北市政府昨下午兩點至三點，於台北車站特定區辦理聯合危安演練，首度以「無差別攻擊事件」為基礎想定，檢測各進駐單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為；此次也同步發送細胞簡訊，發送範圍相較上次於捷運市政府站方圓〇·五公里擴大為方圓一公里，也有民眾表示，收到簡訊當下嚇了一跳。

    模擬無差別攻擊事件應變作為

    演練分四階段，四名歹徒於台鐵月台層投擲煙霧彈，並持刀攻擊旅客，此場景驗證聯防中心運作通報、台鐵初期應變啟動自衛編組、旅客疏散及初期救護、警察維安升級及發布細胞簡訊，車站大廳也立即廣播通知旅客，目前正進行演練。

    民眾︰強化應變能力 可安民心

    兩點十八分時發送細胞簡訊，在附近吃飯的陳小姐表示，事前不知道要演練，手機突然跳出訊息讓她嚇一大跳；路過的楊先生說，去年發生悲劇後，出入人潮聚集處都有點怕怕，透過演練加強應變能力比較能安民心。

    演練中，鐵路警察於第一現場制伏一名歹徒，同夥則持續逃竄，接著演練場域轉往台北車站U-3共構區，歹徒於此持刀攻擊民眾，遭到警方壓制；最後一站則演練歹徒攜帶爆裂物逃至地下街區，店家也配合拉下鐵門避難，在成功制伏歹徒後，再由防爆小組協助將爆裂物移除。

    蔣萬安率隊 為基隆殉職小隊長默哀

    演練結束後，台北市長蔣萬安回到台北車站一樓大廳進行講評，在講評前特別為廿一日殉職的基隆仁愛消防分隊小隊長詹能傑默哀致意，也為其餘仍在醫院治療的消防弟兄集氣祈福，並提醒民眾，第一時間就是「逃、躲、報」，不要圍觀，若無法遠離危險就找遮蔽，並且通報。

