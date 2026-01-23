為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    斥資57億 嘉市市民中心北棟大樓動土

    2026/01/23 05:30 記者林宜樟／嘉義報導

    嘉義市市民中心北棟大樓新建統包工程由中央與地方攜手共同協力，內政部補助二十二億餘元，交通部補助約二．七八億元，市府自籌近三十二億元，計畫總經費約五十七億餘元，昨天動土興建，預計二〇三〇年底完工啟用，各市政機關進駐，將與南棟大樓形成完整具高效率的市政園區，市民辦理各項業務可就近完成，提升行政效率與服務品質。

    中央補助約25億 2030年底市政園區成形

    動土典禮由嘉義市長黃敏惠主持，內政部長劉世芳與立委王美惠、林倩綺、市議長陳姿妏等出席；黃敏惠說，北棟大樓規劃歷經物價波動、預算調整、原設計團隊變更、Covid-19疫情、國際局勢影響導致建材成本飆升及營造業缺工缺料等挑戰，多次招標流標，市府爭取中央補助及市議會支持，終於啟動興建工程。

    北棟大樓規劃為地下二層、地上十三層，爭取交通部補助建設地下停車場，規劃六二五席汽車位及五一七席機車位，可與南棟地下停車場連結，總計有八八六席汽車位及逾一一〇〇席機車位，解決民眾停車需求。

    北棟大樓以「打開諸羅之門 走進市民之森」為設計主軸，融合嘉義舊城門的歷史記憶及木都風采，透過木構造元素呈現在地人文溫度與永續美學；地上一至四樓採多目標開放使用，提供洽公、餐飲、購物及休閒等機能；五至十三樓集中市府十五個處室聯合辦公，未來將連同南棟大樓進駐的環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所及鄰近財稅局、警察局等，形成市政園區。

