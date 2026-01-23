為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    3工程完工後 斗六膨鼠森林公園達11公頃

    2026/01/23 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六市膨鼠森林公園去年有246萬人次造訪，被家長譽為最適合帶孩子放電的公園。（記者黃淑莉攝）

    斗六市膨鼠森林公園去年有246萬人次造訪，被家長譽為最適合帶孩子放電的公園。（記者黃淑莉攝）

    斗六市膨鼠森林公園啟用三年多，去年吸引二四六萬人次造訪，斗六市長林聖爵指出，膨鼠公園周邊還有三件工程進行中，包括停車場、親水公園及體適能館，這三塊拼圖拼上後總面積達十一公頃多，遊憩設施更完善，屆時將成為中南部最新頃、最好玩且免費的親子遊憩樂園。

    將成中南部最新親子樂園

    斗六膨鼠森林公園有大草坪、表演舞台，還有多項有趣又有挑戰性的遊具，包括攀爬網、仿木踏樁、滑索、滑草場、極限運動練習場、戲水區、橡果溜滑梯，停車方便又有市集，吸引許多家長帶著孩子放電，成為雲林熱門親子遊憩景點。

    林聖爵說，目前膨鼠森林公園有七公頃多，周邊還有三件工程在進行中，停車場已完工預計春節前啟用，可增加八十多席汽車停車格；親水公園由縣府交通工務局負責已在施工，會有大草坪、步道及三處主題戲水區等，預計三月前會完工，縣府列為今年兒童節活動場地。

    最後一塊拼圖是體適能館，林聖爵指出，公所已完成先期規劃，共三層樓，一樓為輕食餐廳空間，二樓為零至十二歲各個年齡層適合的體適能專區；三樓為AI智慧科技互動遊戲區，總經費約八億多元，將積極爭取中央補助，期盼能在年底動土。

