台南眷村年貨大街 1/29、2/6接力登場

台南市南區兩場眷村年貨大街活動在過年前相繼登場，南區公所偕主辦單位結合市府與地方民代、里長們賣力宣傳。（記者王俊忠攝）

水交社和台南眷村 各逾120攤參與 串聯成雙場域年貨盛會

馬年春節將屆，往年常各自舉辦的台南市南區兩場眷村年貨大街活動，今年由南區公所協助整合共同推廣，市長黃偉哲昨日也幫忙宣傳。區公所表示，明德里主辦的水交社眷村年貨大街將於一月廿九日至二月二日舉行；新生里主導的台南眷村年貨大街接力在二月六日至十日登場，串聯成雙場域、跨時段的年貨盛會。

請繼續往下閱讀...

春節前展現南區獨具特色年味

黃偉哲表示，水交社眷村年貨大街將於一月廿九日至二月二日在南區水交社眷村文化園區登場；二月六日至十日由台南眷村年貨大街在南區健康路的市立棒球場旁廣場接力舉行，兩場眷村年貨大街活動相繼舉行，讓民眾能在春節之前一次體驗南區獨具特色的眷村年味。

黃偉哲說，台南是美食之都，眷村美食文化也是重要的一環，不僅是令人懷念的家常佳餚，更承載時代記憶與生活的智慧，透過眷村特有的飲食文化與年節習俗，傳遞早年眷村居民的堅韌精神與人情溫度，也藉此讓年輕世代認識台南過往的眷村文化，促進世代之間的情感交流。

有應景年菜、臘肉和創意展演

南區區長蕭琇華指出，兩場眷村年貨大街結合文化展演與在地創意，不僅匯集多樣化的眷村年菜、特色小吃與應景香腸、臘肉、大餅等年貨，也安排多項精彩演出，邀請在地學校與藝文團隊共襄盛舉，為活動注入年輕能量，展現傳統文化與現代創意交織的多元樣貌。

明德里長陳瑞華表示，今年年貨大街加上公益攤，預計有一百二十多攤參與，每天上午九點營業到晚間七點，今年並有書法揮毫送春聯、親子粉筆彩繪大地等相關活動；新生里長王安國也說加上公益攤，同樣有一百二十多家攤商參與，每天上午九點營業到晚間九點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法