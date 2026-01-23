南鐵地下化 台南站將現「漂浮大屋頂」

鐵道局公布未來台南車站模擬圖，設計大屋頂可引入通風以及大量二次光線，形成舒適的都市交會場所。（鐵道局提供）

交通部公布新站樣貌 打造一座通透「都市大客廳」 提升通行效率

台南車站暨鐵路地下化今年底第一階段通車啟用，交通部鐵道局昨天公布台南車站的未來新面貌模擬圖，包括第一階段、第二階段的動線改善，能兼顧交通機能、都市空間與古都記憶。

請繼續往下閱讀...

兼顧交通機能、都市空間與古都記憶

鐵道局說明，台南車站是台南古都的重要門戶，隨著台南市區鐵路地下化計畫持續推進，台南車站新站體也在兼顧交通機能、都市空間與古都記憶下逐步成形。

「台南市區鐵路地下化計畫」目的是因應台鐵轉型及台南車站地區都市更新發展、消除鐵路對市區阻隔、疏解日益嚴重的都市交通、整合都會區運輸系統。計畫期程到二〇三一年三月；計畫範圍北起台南市大橋車站南端，南至大林路平交道以南約〇．六公里，全長八．二三公里，總經費達四一二億元。

旅客能近距離欣賞古蹟與經典大時鐘

台南鐵路地下化後，預期效益包括消除鐵路沿線兩側地區發展阻礙，並將既有鐵路地下化，消除九處平交道、八處地下道（五處車行地下道、三處人行地下道）、二處鐵路橋涵及四處陸橋（三處車行、一處人行），共廿三處橫交立體設施。

鐵道局說明，配合鐵路地下化，原本被鐵道切割的市區空間將重新串聯，車站地面層將以一頂延續古蹟天際線的「漂浮大屋頂」成為一座通透、開放的「都市大客廳」，提升行人通行效率，同時作為轉乘與市民交流的公共空間。

「下沉廣場」改善候車與轉乘環境

透過大屋頂導入自然採光，結合寬廣的「下沉廣場」，改善候車與轉乘環境。鐵道局說明，未來旅客可以漫步在「輕量化空橋」，近距離欣賞國定古蹟的建築細節與經典的大時鐘，感受老建築與新工程交錯獨特魅力。

鐵道局指出，第二月台部分棚架構件將拆除後原地復舊，保留約七十二公尺（十一個跨距）空間，作為候車與多功能使用場域，並規劃於原有軌道上展示車廂，讓鐵道歷史得以保存並融入日常使用。

第二月台棚架構件拆除並原地復舊，成為台南人等待火車的記憶空間。（鐵道局提供）

大屋頂以薄膜天花過濾自然光，宛如美術館般提升整體空間光影質感。（鐵道局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法