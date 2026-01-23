斥資2798萬 竹北縣福園改建動土

縣福園由於早期設計過於封閉，雜亂的遮蔽物如假山等導致入夜後環境陰暗。（記者廖雪茹攝）

新竹縣緊鄰國道一號竹北交流道旁的「縣福園」公園，因地理位置優越，素有新竹縣門面之稱；但過去園內造景形成多處視覺死角，加上照明不足，長期存在治安隱憂，竹北市公所投入二七九八萬元全面改建，昨天熱鬧動土；未來連同市東、市西和福興公園，將形塑完整的「雙市雙福公園」體系，串起竹北之肺！

竹北市長鄭朝方、代表會主席林啟賢及多位民代、里長等出席縣福園改建工程動土典禮。鄭朝方表示，佔地約一公頃的縣福園公園，周邊住宅林立，但由於早期設計過於封閉，加上假山等造景遮蔽，導致入夜後環境陰暗，常有不明人士流連等種種因素，使當地居民望而卻步。

「改建工程首要任務便是打開公園！」鄭朝方說明，延續竹北市近來發展的公園美學元素，規劃自然曲線的弧形步道，保留大樹，釋放更多綠地；樹為主角、地形為背景、人為觀眾；重新配置公共設施。

鄭朝方表示，此案預計今年第三季完工，繼「市東公園（昔為公十二公園）」成功轉型，隨著福興公園二期以及近期也將動土的市西公園（公十一公園），未來將形塑完整的「雙市雙福公園」體系，透過綠帶串聯，成為竹北之肺。

