桃園守護弱勢童 寒假續辦愛心午餐

各級學校明起放寒假，桃園市政府為照顧低、中低收入戶與家境清寒、家庭突遭變故等四類經濟弱勢學童，明起至二月廿二日（含例假日共卅天），續辦寒暑假愛心午餐政策，預計五八一五人受惠，總補助經費逾一一三三萬元，各校因地制宜，採取數位餐券、與愛心店家合作領餐、提供食物實物等方式，讓學童獲得餐食照顧。

持學生證即可至超商領餐

市府教育局長劉仲成、錦興國小校長王春綢昨天陪同學生至連鎖超商示範如何領餐，劉仲成說，市府去年暑假起與統一、全家、萊爾富、OK等四大超商及悠遊卡公司合作，將愛心午餐券整合於數位學生證，過去紙本餐券易毀損、遺失且兌換地點受限，數位化後，透過科技力量打破地域限制，學生持學生證即可至超商領餐；王春綢表示，餐券數位化的轉型，讓孩子們只需使用學生證就能輕鬆領餐，流程精確、效率高且相當便利。

劉仲成說，共有二二五所學校申請辦理寒假愛心午餐計畫，學校可視在地情況與社區環境提供多元供餐方式，其中，桃園國小等一七六校採用數位餐券在四大超商兌領，學生憑六十五元數位餐券，可兌換六十五至八十五元的超值優惠餐點；北勢國小等十八校與愛心店家合作，提供熱騰騰的現煮午餐；偏遠學校卅一校選擇提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回家烹煮。

