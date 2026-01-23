長8.46公里 桃園大嵙崁清淤道路通車

「大嵙崁清淤輸送系統工程」新闢道路通車，同步辦理漫步大龍門健走活動。（記者李容萍攝）

串聯大漢溪左岸自武嶺橋下起 至溪洲大橋平面銜接台4線

經濟部水利署委由桃園市政府辦理「大嵙崁清淤輸送系統工程」，新闢全長約八．四六公里、全國第一條水庫清淤車輛通行道路，串聯大漢溪左岸自武嶺橋下起算，至溪洲大橋平面銜接台四線，歷經五年艱辛施工，昨日全線通車，除可縮短石門水庫清淤工程重型車輛十五至廿分鐘車程，降低對大溪區、龍潭區的交通衝擊，也有益桃市「大龍門（大溪、龍潭、石門）觀光廊帶」發展。

雙向各一車道 配置步道、自行車道

通車典禮由桃園市長張善政、水利署北區水資源分署長謝明昌、第十河川分署長陳健豐等人主持，市府水務局簡報清淤道路設計雙向各一車道，並配置步道、自行車道，車道與步道、自行車道中間有六公尺緩衝綠帶，全線主要作用將清淤車輛與一般車輛分流，緩解大溪與龍潭地區長期以來的交通壓力。

緩解交通壓力 帶動大龍門觀光旅遊

張善政說，石門水庫是北台灣乃至於桃園市最重要的水資源命脈，清淤作業對延長水庫壽命至關重要，工程總經費廿六．一九億元，由水利署全額補助，為中央與地方攜手推動重大公共建設的成功典範；如今通車，清淤車輛不再行駛省道，提升清淤效率，所規劃步道及自行車道串聯台三線、台四線交通路網，加上鄰近三坑生態公園，是市府推動大龍門觀光旅遊帶的重要節點。

謝明昌表示，大嵙崁清淤輸送系統道路為阿姆坪防淤工程的重要一環，新道路啟用後，清淤運輸路線可縮短車程十五至廿分鐘，大幅提升清淤效率，也有助於節能減碳，對石門水庫活化及水資源管理具有長遠效益。

市府水務局長劉振宇說，本案新設六公里保護工，滿足大漢溪左岸治理計畫所訂定一百年重現期防洪標準，並完成六座超高壓電塔遷移，改善瑞興國宅及崁津部落等聚落的居住安全，工程更首創水庫淤泥與現地土方拌合為「淤泥拌合土」，用於保護工坡面填築，兼顧循環再利用與生態保育。

