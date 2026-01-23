白人中醫師 入籍台灣還當過兵

中醫師戴尚恩來自英國倫敦，因機緣來到台灣落地生根，已入籍還當過兵。（記者許麗娟攝）

很難想像，幫你把脈、治療的中醫師，竟是一頭淺髮的白人帥哥，還講著字正腔圓的流利中文。高雄藍田馬光中醫診所的中醫師戴尚恩來自英國倫敦，大學就讀中醫的他，因機緣來到台灣落地生根，甚至已入籍還當過兵。

今年卅九歲的戴尚恩，很接地氣的講自己是「七十六年次的」，他從小學習長拳、醉拳等武術，雖然教練是英國人，但有向華人學過針灸和推拿，加上戴尚恩的媽媽是麻醉醫師，也接觸過針灸，從小對中醫療法就不陌生。

請繼續往下閱讀...

戴尚恩來自倫敦 成為台灣女婿

戴尚恩大學畢業時，他趁著放假來台灣找好友，就在這段時間，遇到了現在的老婆，兩人交往結婚，成為台灣女婿，決定留在高雄生活。後來到義守大學念了學士後中醫系，並考上中醫師證照。

戴尚恩其實已是正港的台灣人，他笑說，當初為了方便工作而入籍，沒想到入籍時還未滿卅六歲「被抓去當兵」。他說「中醫是我的一切」，且喜歡古法派的「經方」勝於現代派的「時方」，有機會看診遇到他，可別再質疑「這個外國人到底行不行」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法