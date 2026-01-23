屏東燈節「光馳萬年」 搶先亮相

屏東燈節萬年溪燈區昨晚搶先開箱，圖為燈飾「果時」。（記者羅欣貞攝）

屏東燈節今晚將在縣民公園正式點燈，縣府昨晚搶先開箱萬年溪燈區，九組燈飾璀璨迷人，還延伸到周邊的鼎昌號李宅與萬倉街，引領民眾沿著萬年溪展開光之旅程。

縣長周春米表示，屏東燈節已成為國人們春節踩點的必去景點之一，今年萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，融合自然生態與在地文化意象，近期試燈美照已在社群網站引起熱烈回響。

縣府傳播處長蕭裕隆表示，萬年溪燈區主燈「騰光」呈現生命甦醒、能量迸發的動人時刻；「滋養」與「舞光」象徵萬年溪沿岸孕育的生態力量，以及溪畔居民與土地共生的生活痕跡；旅程尾聲以「果時」與「甜夢」作結，代表隨時間累積而成的豐收成果，及對未來美好想像與期待。

今年萬年溪燈區更延伸到周邊的鼎昌號李宅與萬倉街，「鼎昌號李宅」為屏東萬丹李氏家族的老厝，因其建築特色獲得文化部補助整修，配合燈節活動首次開放民眾參觀，讓外界得以一窺老建築之美。

位於萬倉街台鐵橋下廊道的燈飾「綿途」，邀集公正國中、大同高中及屏東高中三所學校美術班共同創作，以屏東夜市及周邊街景為題材繪製燈籠，搭配五分車造型框架，營造出彷彿乘坐小火車穿梭於燈光與街景之間的沉浸式體驗。

屏東燈節萬年溪燈區昨晚搶先開箱，圖為主燈「騰光」。（記者羅欣貞攝）

