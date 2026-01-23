屏科大種咖啡獲獎 全國150校長品嚐驚豔

屏科大「農地水土保持國際示範區」結合智慧澆灌系統種植咖啡豆。（記者陳彥廷攝）

國立屏東科技大學在校內「靜思湖」旁的「農地水土保持國際示範區」，種植紅波旁、黃波旁及台灣特有種的紫葉等三品種咖啡，結合林下經濟、水土保持及智慧澆灌系統，連續兩年在國際茶咖啡品鑑大會（ITCE）獲獎，昨天在全國大專校院校長會議招待與會校長品嚐，贏得好評。

屏科大為在水土保持區尋求新的經濟作物模式，試種紅波旁、黃波旁及台灣特有的紫葉等三種咖啡，二〇二四年採收後，製成濾掛包送ITCE評鑑，獲得協會的推薦獎章。

請繼續往下閱讀...

水保香草咖啡 4學系跨域合作

屏科大去年升級製程，並結合種植成功的香草莢及可可豆，在紅波旁的調製過程添加香草籽，讓沖泡時風味更佳，其中可可及香草適合拿鐵，因此特別設計以義式沖煮手法的拿鐵配方豆「水保香草經典配方」，獨殊風味也獲得評審青睞，與紅波旁的「水保香草」獲得去年ITCE「卓越風味獎」肯定，黃波旁則獲「優選良品」獎章。

全國大專院校校長會議昨天在屏科大舉行，教育部長鄭英耀、國科會主委吳誠文受邀到場演講，全國有一百五十多位公私立大專校院的校長與會，在休息時間，由餐旅系學生沖煮的「香草咖啡」，讓大學校長們品嚐後讚不絕口。

屏科大校長張金龍指出，「水保香草咖啡」是屏科大水土保持系、車輛工程系、生物科技系與農園生產系跨域合作的計畫產物，三種咖啡樹共種植一五五〇株，在培育出優良咖啡豆的同時，栽種模式也能減少坡地土壤沖蝕並改善表層養分。

農園生產系教授林汶鑫指出，咖啡園配合即時監控與控制農場的灌溉系統進行智慧管理，希望能打造出兼顧保障農民生計、維護生物多樣性與環境生態平衡的「三生共榮」模式。

屏科大水保香草咖啡由餐旅系學生沖煮，讓各大學校長品嚐。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法