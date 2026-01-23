寒假、春節新北山海遊 北海岸嚐海鮮 看地質景觀、賞杜鵑花

石門區嵩山社區位於北海岸丘陵地帶，擁有火成岩梯田景觀及豐富自然生態資源。（新北市農業局提供）

寒假、農曆春節何處去？新北市農業局長諶錫輝指出，新北市北海岸有龜吼、富基漁港品嚐直送的現流海鮮與當季肥美螃蟹，欣賞沿途風稜石、老梅綠石槽地質景觀，還可延伸到周邊農村社區，包括三芝區三和社區的櫻花步道、石門區嵩山社區的「百年梯田」；此外，新北市萬金杜鵑花展將自二月七日起開展，展出新品種杜鵑、大型花藝作品等。

三芝櫻花步道、石門梯田 特色遊程

農業局介紹，三和社區座落三芝區台二線上，擁有自然生態、櫻花步道、食農教育等特色，櫻花步道左右是溪水與林木，為鳥類、昆蟲的理想棲息地。

農業局表示，嵩山社區位於北海岸丘陵地帶，擁有火成岩梯田景觀及豐富自然生態資源，近年社區整修荒廢石梯田、復育傳統梯田農耕文化，重現百年前嵩山梯田的農作風貌，社區也針對當地生產的「千歲米」開發出米食體驗等特色遊程。

另外，萬里、金山區是杜鵑花苗主要產區之一，花苗年產量達六百萬株，萬金杜鵑花展將於二月七日開展，展出新品種杜鵑、大型花藝作品、復刻「杜鵑美術館」。

