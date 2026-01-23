4天拉扯50次 新北幼兒園再傳不當對待

民進黨立委林月琴（中）揭露新北土城育全幼兒園不當對待事件。（記者陳治程攝）

放任無照教保員進班20年 教育局：已裁罰13.2萬並列管加強稽查

新北幼兒園再爆不當管教事件！繼鶯歌私立美式幼兒園，民進黨立委林月琴再揭露新北土城育全幼兒園教保員粗暴對待孩童、造成心靈創傷。她批評，該幼兒園所屬集團多次違法，但主管機關監管失靈，無照教保員進班廿年，要求徹查以給家長、孩童交代。新北市教育局表示已經完成調查，園方裁罰十三．二萬元並公告列管，市長侯友宜也表示，對孩童不當管教絕不容忍，必須嚴懲，加強不定期稽查。

請繼續往下閱讀...

幼兒遭粗魯肢體接觸 立委批監管失靈

教育局表示，檢視相關事證、訪談園方人員及比對監視器畫面，確認曾姓職員涉對五名幼生有拍打、拉扯、推擠等行為。

民進黨立委林月琴昨召開記者會踢爆，位於新北市土城區的育全幼兒園，去年八月起多次發生孩童不當對待事件，放任「無照」進班長達廿年的曾姓老師、在場目睹卻未制止的吳姓教保員，在四天內就對幼幼班孩童推、拉、扯等粗魯肢體接觸五十餘次，單日超過十次以上。

家長怒：造成孩子心靈創傷拒上學

這所幼兒園所屬的集團，在其他院所也有違法紀錄，她批評，這一系列事件應以「集團性問題」嚴加檢視，但地方政府、教育局卻怠慢調查、消極介入，使孩童成為最大受害者。

當事孩童家長蔡小姐說，她的孩子受老師屢次不當對待後，去年七月情緒潰堤而拒絕上學，且出現創傷後應激反應，經過溝通才得知同班多位孩童皆遭相同對待，她通報教育局後更得知該園長期聘僱不合格教保員；另位家長陳小姐則說，她的孩子也被丟書包、不給午休及公開羞辱。

教育局：清查育全集團10家教保機構

林月琴要求主管機關應即徹查育全集團旗下所有院所、確實登錄不適任教保人員，並提供完整監視器畫面以示公正。

新北市教育局表示，去年七月獲報、九月完成調查，不當管教行為成立，園方裁罰十三．二萬元公告列管，今年一月又有新案正進行調查；教育局將於一週內全面稽查新北市育全集團體系共十家教保服務機構，守護幼兒安全。

記者昨致電土城育全幼兒園，園方說，負責人不在，教育局已進行調查，也有案件進入司法程序，後續調查結束再統一對外聲明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法