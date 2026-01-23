為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    Google One要求上傳身分證、住址驗證／訂閱戶憂個資安全 無管道可申訴

    2026/01/23 05:30 記者黃宜靜、邱巧貞／台北報導
    消基會去年收到消費者投訴，表示自己明明有定期繳費，卻被Google要求上傳「身分證件」與「地址證明」，若不配合驗證，就會在限期內刪除雲端資料，因此呼籲政府，應強制跨國社群平台設立在地法人，並提供跨部會申訴機制。（消基會提供）

    消費者文教基金會去年陸續收到多位Google One長期訂閱用戶投訴，指被要求上傳「政府核發的身分證件」與「含住址的帳單文件」驗證，否則將在限期後刪除雲端資料。消基會接獲申訴後聯絡Google台灣辦公室，卻獲得「只負責行銷」回應，消費者紛爭無法被處理，呼籲政府強制跨國社群平台設立在地法人、跨部會申訴機制。

    Google台灣辦公室回應 只負責行銷

    對此，Google昨天回應表示：「Google始終將使用者安全視為第一要務。為保護全球的使用者帳戶，在偵測到異常帳戶活動時，我們可能會要求使用者進行身分驗證。所有提交的證明文件會依據Google隱私權政策處理。」

    消基會董事長鄧惟中表示，這意味平台可掌握用戶的真實身分、金融帳號、居住地與使用習慣，在沒有清楚說明驗證理由下，已構成明顯「過度蒐集」與「資訊壟斷」。

    消基會執行董事吳榮達表示，從個資法第五條來看，個資蒐集應以「特定目的」與「最小必要」為原則，若只是為了支付訂閱費用，要求身分證與住址顯然已超出必要範圍。

    消基會：應強制跨境平台設在地法人

    消基會呼籲，政府應強制跨境平台設立在地法人，並建立跨部會申訴機制。消費者在使用網路時，應確認網址真偽、拒絕上傳身分證、定期備份資料、保留付款與通知紀錄，出現疑似詐騙時要即時通報等五原則自保。

