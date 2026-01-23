國際研究／陸地上空塑膠微粒 比海洋高27倍

國際研究證實，陸地上空的塑膠微粒比海洋上高27倍，台灣學者評論，研究凸顯人為活動是未來管理污染的重要依據。（資料照）

國際期刊《自然》（Nature）發表最新研究，奧地利維也納大學研究團隊彙整觀測資料，發現以前模型模擬的全球大氣塑膠微粒濃度中位數，較實測值高出一百到一萬倍，顯示過去估算過高。另證實，陸地上空的塑膠微粒比海洋上高廿七倍；台灣學者評論，研究凸顯人為活動是未來管理污染的重要依據。

推翻主要污染來自海洋認知

中國醫藥大學公衛系副教授榮建誠表示，奧地利研究凸顯，陸地人為活動（如交通）是空氣塑膠微粒的重要來源，成為未來管理污染的重要依據，但仍擔心該研究海洋貢獻被錯估。

專家倡建立標準化檢測方法

國家環境醫學研究所研究員陳裕政表示，過去研究過度依賴美國西部等少數區域資料並外推至全球，該研究推翻過去認為塑膠微粒主要來自海洋，且會進行大規模跨洋傳輸的認知。陳裕政呼籲建立標準化檢測方法，擴展監測點位至外海、高山或離島，以分辨本地排放與境外傳輸差異。

學者籲減塑納入陸地來源

中原大學環境工程學系副教授江政傑建議，台灣的減塑政策除關注海洋廢棄物外，應優先納入道路交通輪胎磨耗、地表揚塵等陸地來源。

台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯也提到，該研究僅針對五微米以上的微粒，尚未考慮毒理風險更高的奈米塑膠。他建議台灣應優先整合大氣、水體和土壤的排放清冊，涵蓋都市、工業區與河口，釐清潛在熱點以利後續管理。

