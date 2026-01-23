為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國家氣候變遷對策會議／總統：推動綠電極大化 穩定供電

    2026/01/23 05:30 記者陳政宇、楊媛婷、黃宜靜／台北報導
    總統賴清德昨天主持氣候變遷對策委員會第6次委員會。（總統府提供）

    總統賴清德昨天主持氣候變遷對策委員會第6次委員會。（總統府提供）

    總統府國家氣候變遷對策委員會第六次委員會議昨登場，總統賴清德強調，政府將以減碳顧企業、淨零救地球等兩個方向，加速推動淨零轉型；對於企業關切的能源議題，會在淨零目標下持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓綠電極大化，強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

    賴清德表示，氣候治理與能源轉型是支撐台灣產業永續經營與社會穩定的核心基礎，新的一年要讓各項轉型邁向制度深化與全面實踐。面對全球供應鏈的淨零浪潮，這是一場攸關國家生存的總體戰。需要各行各業投入技術升級，也需要每個人從生活中落實減碳。

    農業部擬提前2040達淨零目標

    農業部長陳駿季報告表示，農業部目前減碳量已達七十一．六萬噸二氧化碳當量，為二〇三〇年預計減碳目標量廿五．四％，增匯則達九十七．八萬噸二氧化碳當量，達二〇三〇年預計目標七十一．四％。考量工業部門減碳到臨界點時，會需要更多農業支援的碳匯，農業部擬提前二〇四〇年達淨零目標。

    環境部長彭啓明報告時指出，為因應空氣污染以及極端高溫與低溫對健康的威脅，環境部與衛福部跨部會召開會議，研擬相關對策，也將啟動新一期國家氣候變遷調適行動計畫，如籌設行政法人氣候調適韌性中心，對抗極端氣候。為建立應變機制，下週一將召開首次「聯席會議」，邀請廿位委員跟顧問，針對「空品治理」、「極端高低溫應對」及「脆弱族群防護」等議題討論。

