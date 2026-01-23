為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    文化幣擴大發放13~22歲 滿16歲國民都可抽運動幣

    2026/01/23 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    運動幣、文化幣、客家幣發放資格與金額

    行政院長卓榮泰昨在院會聽取文化幣、運動幣、客家幣執行規劃及成效，其中文化幣擴大發放範圍，今年常態化發放十三至廿二歲每人一千兩百點文化幣，從國中生到大學生，總計將發放二〇三．六萬人；運動部將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由青年族群擴大至十六歲以上國民，預計發放六十萬份五百元運動幣。

    文化部次長王時思表示，二〇二三年起推動文化幣政策，平均領取率達八成、使用率超過九成，今年從原先十三歲至十五歲每人六百點，擴大為十三歲至廿二歲每人一千兩百點，總計發放二〇三．六萬人。文化幣今年元旦開始發放，截至十九日，已有超過四成、約八十一．四萬符合資格的人領取。

    運動部則將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由青年族群擴大至十六歲以上國民，預計透過抽籤發放六十萬份五百元運動幣。除延續「做運動」、「看比賽」類別，新增「添裝備」項目，每人最高抵用兩百元，民眾可用於購買運動鞋服、器材等。

    客家幣累計消費金額近億元

    客委會去年推出一千元客家幣，發放對象包括通過二〇二五年客語認證者、獲表揚歷年客語家庭成員、十八至四十九歲中籤民眾，使用期限自去年八月一日至今年六月底止。結算至去年底，累計消費金額近一億元，其中逾七成屬跨居住地消費。

    文化幣擴大發放範圍，今年全面常態化發放十三至二十二歲每人一二〇〇點。圖為屏東王船文化館，持文化幣購票可獲限定好禮。（資料照，屏東縣文化處提供）

