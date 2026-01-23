為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學校長會議 教長：迎AI浪潮 人才培育不能等／200億特別預算 可改善學者聘用、薪酬機制 與產業合作

    2026/01/23 05:30 記者楊綿傑／屏東報導
    教育部長鄭英耀分享人才培育看法。（教育部提供）

    教育部長鄭英耀分享人才培育看法。（教育部提供）

    AI已勢不可擋，教育部長鄭英耀昨天在全國大專校院校長會議上表示，短短三年前，校園還在討論要支持還是限制AI，現在大家都在思考教育如何結合AI。在培育人才方面，大學不能再等待，教育部編列二〇〇億預算支持學校因應挑戰，學校可以透過改變學者聘用、薪酬機制，與產業合作培育新時代人才。

    今年全國大專校院校長會議在屏東科技大學舉辦，鄭英耀昨以人才培育為主軸進行分享，他指出，當前正處於人工智慧、半導體、數位轉型與產業升級高度交會的關鍵階段，人才培育的模式影響國家未來的競爭力。

    高度競爭的高教體系，如果能有效運用AI與數位科技，可提升校務經營及辦學品質，增加更多產學共創機會，人才培育應該要符合當前及未來趨勢。

    「等待只有最後被淘汰」

    鄭英耀表示，猶記三年前大學校長會議時，大家還在討論如何面對ChatGPT、AI浪潮，三年過去，現在只能全面應對AI與教育如何結合。在AI、產業發展快速時代，學校要走得更快，他也向現場逾百位校長們喊話：「不要等，等待只有最後被淘汰」。

    延伸到人才培育，鄭英耀認為，美國商業部長已說台灣將協助訓練美國勞動人力，最近賴總統的五大信賴產業，美國也要來加強投資，世界先進國家希望能跟台灣做更密切的合作夥伴，人才培育應有更宏觀的思維、更與時俱進的校務治理方式。

    鄭英耀提到，台灣沒有太多天然資源，靠的就是人才，教育部編列了二〇〇億特別預算，要給大學更大的支持力量，因應產業上的挑戰，能夠開始改變年輕學者、資深學者的聘用、薪水報酬機制等，甚至與產業合聘人才，大學應該多主動去想如何應戰。

    學測並非參採考科越多越好

    而針對近日剛落幕的學測，教團質疑考生選考科目從一一一年的四．三八科增自今年的五．一科，有「被迫多考自保」情形。教育部次長朱俊彰表示，大學不同校系有不同特色，學測參採科目的組合也很多元，選才並非參採考科越多越好，將與大學招聯會評估參採考科、入學表現與各系專業能力的相關性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播