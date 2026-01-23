大學校長會議 教長：迎AI浪潮 人才培育不能等／200億特別預算 可改善學者聘用、薪酬機制 與產業合作

教育部長鄭英耀分享人才培育看法。（教育部提供）

AI已勢不可擋，教育部長鄭英耀昨天在全國大專校院校長會議上表示，短短三年前，校園還在討論要支持還是限制AI，現在大家都在思考教育如何結合AI。在培育人才方面，大學不能再等待，教育部編列二〇〇億預算支持學校因應挑戰，學校可以透過改變學者聘用、薪酬機制，與產業合作培育新時代人才。

今年全國大專校院校長會議在屏東科技大學舉辦，鄭英耀昨以人才培育為主軸進行分享，他指出，當前正處於人工智慧、半導體、數位轉型與產業升級高度交會的關鍵階段，人才培育的模式影響國家未來的競爭力。

高度競爭的高教體系，如果能有效運用AI與數位科技，可提升校務經營及辦學品質，增加更多產學共創機會，人才培育應該要符合當前及未來趨勢。

「等待只有最後被淘汰」

鄭英耀表示，猶記三年前大學校長會議時，大家還在討論如何面對ChatGPT、AI浪潮，三年過去，現在只能全面應對AI與教育如何結合。在AI、產業發展快速時代，學校要走得更快，他也向現場逾百位校長們喊話：「不要等，等待只有最後被淘汰」。

延伸到人才培育，鄭英耀認為，美國商業部長已說台灣將協助訓練美國勞動人力，最近賴總統的五大信賴產業，美國也要來加強投資，世界先進國家希望能跟台灣做更密切的合作夥伴，人才培育應有更宏觀的思維、更與時俱進的校務治理方式。

鄭英耀提到，台灣沒有太多天然資源，靠的就是人才，教育部編列了二〇〇億特別預算，要給大學更大的支持力量，因應產業上的挑戰，能夠開始改變年輕學者、資深學者的聘用、薪水報酬機制等，甚至與產業合聘人才，大學應該多主動去想如何應戰。

學測並非參採考科越多越好

而針對近日剛落幕的學測，教團質疑考生選考科目從一一一年的四．三八科增自今年的五．一科，有「被迫多考自保」情形。教育部次長朱俊彰表示，大學不同校系有不同特色，學測參採科目的組合也很多元，選才並非參採考科越多越好，將與大學招聯會評估參採考科、入學表現與各系專業能力的相關性。

