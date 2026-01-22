王政卿醫師 設獎學金助路竹學子

出身高雄路竹的王政卿醫師，五年共捐助二五〇萬元獎助學金，鼓勵偏鄉竹滬國小學子努力向學，並力挺路竹高中體育班的選手培訓。

王政卿於二〇〇三年擔任「北美洲台灣人醫師協會」（NATMA）總會長期間，曾帶領十一名成員前往格瑞那達（Grenada）進行首次國際義診，為台灣醫療外交開啟新篇章；王政卿當年隻身赴美發展，深知台灣人在國際舞台奮鬥的不易，因此興起設置獎助學金念頭，透過余林謙回文教基金會將連續五年、每年捐助五十萬元，支援路竹在地學子。

該項獎助學金特別將竹滬國小畢業並升學路竹高中國高中部、其他高中或大學的學生，列為優先錄取對象，國中部學生每學期獎助三千元，高中部五千元，另針對錄取台大、清大、成大等頂尖大學或醫學系的畢業生，更提供最高三萬元的培育獎學金。

獎助學金每年也固定補助路竹高中體育班足球隊、舉重隊、拳擊隊及巧固球隊四個重點隊伍，每隊最高補助五萬元，作為競賽基金之用，透過穩定資金支持，減輕教練和選手負擔。

路竹高中表示，校方已與基金會和王政卿醫師簽署執行合約，並成立專案審查小組進行監督。

