帶腳踏車搭高捷 2月起漲為80元

高雄捷運二月起調整腳踏車搭乘捷運相關規定及票價。（高捷公司提供）

紅橘線7個站、平日下午4點至晚上8點將不開放

考量重要捷運車站的運量龐大，為確保車站及列車運作順暢，高捷公司將自二月起調整「一般腳踏車搭乘捷運」規定，票價仍採「人車合併」計價，從每趟六十元調漲為八十元；原本捷運紅橘線各車站、各時段皆可搭乘，將修改為七個站「不開放腳踏車進出」，平日開放時段也有所變動，下午四點至晚上八點不開放。

樞紐站人潮多 腳踏車造成空間不足

原本旅客都能在營運時間內不分時段，攜帶一般腳踏車搭乘高捷，收費為一人一車合併六十元；但近期一些人潮多的樞紐站，腳踏車進出捷運車廂，造成車廂空間不足、妨礙其他旅客，高捷參考北部捷運做法做調整，收費則因物價波動而調漲。

高捷公司公告，自二月一日起，部分車站全日不開放一般腳踏車進出站，包括R16左營站、R11高雄車站、R10╲O5美麗島站、R14巨蛋站等旅運量大站，及R6凱旋站、R13凹仔底站、O1哈瑪星站等輕軌轉乘站。

每列車可停4輛 不得佔用無障礙空間

高捷公司提醒，腳踏車可停放第一節電聯車車廂的第一至第四個車門區域，每一車門區限停一輛腳踏車，每列車可停四輛，不得佔用無障礙空間，且旅客攜帶腳踏車應「車不離身」，須隨時扶穩車。

票價方面，二月起一般腳踏車搭乘捷運，仍採「人車合併」計價方式，票價調整為每趟八十元，不限里程；平日開放搭乘時段也調整為上午九點至下午四點，及晚間八點至營運結束，亦即下午四點至晚上八點的尖峰時段不開放。假日則全天開放自行車進站搭乘。

民眾支持下班尖峰時段不開放

對此，王姓民眾說，搭乘高捷的人愈來愈多，支持下班尖峰時段不開放自行車上車；陳姓車友則說，此次不僅票價調整，搭乘時段及車站都受限制，對自行車車友很不友善。

