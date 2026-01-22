為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東熱博2/7登場 跳跳馬RODY躍上彩稻

    2026/01/22 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東熱帶農業博覽會彩稻是超萌跳跳馬「RODY」。（擷取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東熱帶農業博覽會彩稻是超萌跳跳馬「RODY」。（擷取自屏東縣長周春米臉書）

    一年一度的屏東熱帶農業博覽會將從二月七日舉辦至三月一日，今年以「二〇二六躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，縣府昨公布最令人期待的彩稻主題，是來自義大利的國際知名童趣角色跳跳馬「RODY」，將是今年必訪、必拍的亮點景觀。

    屏東縣府農業處長鄭永裕表示，今年熱博有歷年來最豐富多元的舞台展演，週末假期、春節期間都能欣賞精彩演出，橫跨音樂、戲劇與親子娛樂等多元形式，集結五位藝人、四組兒童劇團、三團超人氣兒童天團，以及兩隊人氣啦啦隊接力登場，打造屬於屏東的幸福時刻。

    今年熱博規劃十大主題展區，林業館以森活永續為主題，透過木工實作展演、科技互動與DIY體驗，帶領民眾近距離感受林業自然之美；蘭花館運用沉浸式花海與光影設計，打造花卉融入日常生活的療癒空間；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食農教育課程，引導民眾深入了解產地與飲食之間的連結。

    彩繪稻田與跳跳馬RODY聯名，還有三座跳跳馬RODY迎賓裝置，展現屏東農業的躍動能量。

    相關新聞
    生活今日熱門
