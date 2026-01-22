鹿港人也搖頭 中山路「路霸一條街」

鹿港中山路的路霸花招百出，搬出輪胎、電動車、交通錐、腳踏車等。（記者劉曉欣攝）

每年吸引超過二千萬人次到訪的彰化縣鹿港小鎮，其中，遊客必到的中山路變成「路霸一條街」，連在地人都罵翻，整條路廿四小時都有人，出動機車、腳踏車、花盆、輪胎到交通錐當路霸，甚至是無牌機車加上磚頭，連在地人都看不下去，大嘆中山路有兩間派出所，也治不了路霸！

警方定期清道開罰 鎮長︰會勸導

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港中山路因為民眾進行連署，原劃設的停車位塗銷，目前只有鹿港派出所、和興派出所與鹿港消防分隊前有劃設公務車位，還有部分銀行有劃機車位，以及公車站牌處有公車停車區，對於路霸會進行勸導。

鹿港警分局表示，鹿港中山路的路權單位為鎮公所，定期與鎮公所進行清道計畫，會先公告後，再與清潔隊執行路霸移除作業，民眾如違規占用道路又不自行移除，就依照道路交通管理處罰條例開罰，可處一千二百元至二千四百元罰鍰，並依法沒入違規攤架、棚架與其他障礙物。

許多在地人與遊客都表示，鹿港小鎮最難停車的一條路就是中山路，不只是整條路是路霸，店家還出動機車與自行車，直接停在騎樓兩根柱子前方道路，為了怕民眾移動機車，機車還擺著花盆與磚頭，如果放輪胎的話，就再灌上水泥，最可怕的是路霸完全不下班，全天候不打烊。

