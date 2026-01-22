（台中）大里垃圾打包停擺 議員批配套不足

台中將大里垃圾掩埋場的垃圾打包暫置文山焚化爐，在市議會引發討論。（中市府提供）

台中三大垃圾焚化廠每年輪流歲修，無法去化的垃圾便暫置在大里垃圾掩埋場，市議會多位議員質疑，市府目前在大里掩埋場進行分選打包，打包物運至文山焚化爐暫置，卻因文山焚化爐附近居民反對而停止，民眾並質疑打包物何時才能去化？市議員林德宇更質疑盧秀燕市長對大里的垃圾打包已暫停渾然不知，痛批環保局隱瞞、盧秀燕未掌握進度。

盧秀燕狀況外 環局︰協調中尚未告知

盧秀燕表示，環保局把打包物送至文山，太庸人自擾，環保局應依照原來計畫執行；環保局長吳盛忠表示，因為打包物運至文山焚化爐，遭居民反對，因此打包暫停，目前在協調中，所以未告知市長。

大里垃圾山堆置垃圾約四十萬噸，市府去年編列一億多元的預算，從十一月底開始執行分選打包計畫，預計到明年一月可處理八萬噸，產出四萬二千公噸、五萬二千五百包打包物，而原先計畫就是在大里掩埋打包，暫置文山焚化爐，因大里掩埋場垃圾暫置場未來要建置「固體再生燃料設置計畫」，而文山焚化爐新爐四、五年後啟用，可直接就近去化，並非臨時決定。

移文山 因大里將設固體再生燃料設施

民進黨議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、林德宇都表示，目前大里垃圾山四十萬噸，打包執行僅十天就停擺，僅打包一六一七．五噸，約占大里掩埋場垃圾量〇．四％，去化成效幾乎掛零，根本掩耳盜鈴，而垃圾打包物從大里移到文山焚化爐，堆成所謂的「大白山」引發爭議，顯示市府事前溝通與配套準備不足，這就是盧秀燕市長怠惰處理垃圾的結果。

國民黨議員劉士州則痛批，既然是在大里打包為何不直接放置在大里？還要千里迢迢送至文山焚化爐？等到文山焚化爐蓋好後再從大里運至文山去化，可避免占空間。

