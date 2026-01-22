為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    閒置多年 龍潭體育園區30日試營運

    2026/01/22 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    龍潭體育園區運動館1、2樓，1月30日試營運。（桃園市體育局提供）

    桃園市龍潭體育園區二〇二一年十一月完工啟用後，大半空間閒置，市府檢討原因並調整環境與設施，運動館一、二樓將於一月卅日起試營運七天，開放民眾免費體驗，市長張善政昨並宣布，地方期盼多時的龍潭國民運動中心，確定落腳龍潭運動公園，市府將啟動相關建設規劃。

    國民運動中心 將落腳龍潭運動公園

    龍潭體育園區完工僅戶外曲棍球場、棒壘球場開放使用，包括羽球場在內的管理中心多次流標，前年十月完成OT（營運、管理）合約委外經營，廠商又發現羽球場地板出現高低落差而無法使用。

    張善政表示，龍潭體育園區原有的羽球場高低落差、停車規劃太少等問題，現已調整改善，希望透過試營運蒐集市民回饋意見，作為後續優化與正式營運的重要依據；體育局長許彥輝說，園區運動館一樓設有休閒座椅區，二樓為體適能中心、撞球訓練基地，同時引進諧振健康館與運動整復室。

    另，張善政表示，龍潭區長期以來缺乏足夠規模且兼具多功能的公共運動場館，經市府審慎評估後，龍潭國民運動中心決選址在龍潭運動公園，主要是交通動線便利且用地條件單純，不需要透過土地徵收程。

