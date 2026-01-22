桃園兼任行政教師 獎金加碼每月1千元

考量學校行政業務越來越繁重，桃市府加碼兼任行政教師獎金。（教育局提供）

台北市政府日前宣布加碼兼任行政教師獎金，桃園市政府評估多日後決定跟進，市長張善政昨天宣布將在教育部教師兼任行政工作獎勵要點的基礎上，各級每月再加發一千元獎金，同樣溯自去年九月，全市預估有四五六八位兼任行政教師受惠。

4568教師受惠 溯自去年9月

張善政表示，近期教育部調增中小學導師費至每月四千元，並新增給予兼任行政的教師獎金，依學校規模第一級五十班以上學校校長兩千元，第二級五十班以上學校處、室主任、組長、科主任一五〇〇元，第三級未達五十班學校校長、主任、組長、科主任等行政職人員一千元。

他說，桃園市人口成長快速，持續新建學校及增加班級，需要更好的教育環境及更穩定的校務運作體系，市府認為獎金還有加碼空間，因此，在教育部的基礎上，每月再加發一千元，調整後三級行政獎金將提高為第一級每月加發三千元、第二級二五〇〇元、第三級兩千元。

教育局官員表示，加發這項獎金每年所需經費大約五四八一萬餘元，依據人事相關規定，將另報行政院核定後發放，而桃市加碼連同教育部原獎勵要點發放金額，每年總經費共約一億一七八三萬元。

其中，中央補助三一五一萬元，市府負擔八六三二萬元，經費來源由教育局地方教育發展基金支應，明年之後循預算程序編列在年度預算內執行。

