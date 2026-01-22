手機就是車票 桃園公車「乘車碼」上路

即日起桃園市公車提供電子支付工具乘車碼，掃一下即可坐公車。 （記者謝武雄攝）

開啟電子支付錢包App 第一階段設定悠遊付等3家電子支付

桃園市所有市區客運路線即日起全面啟用「交通乘車碼（QR Code）」，民眾只要使用手機開啟電子支付錢包App，產生乘車碼，於上下車時掃描驗票機，即可完成搭乘與扣款，讓手機就是車票，免除攜帶實體票證或零錢的不便。

大型公車、9人座桃小巴 完成建置

市府交通局長張新福昨說，由於公車不找零，許多民眾上車才發現沒有零錢非常不方便，第一階段交通乘車碼服務設定悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay等三家電子支付工具，市區客運路線無論是大型公車、九人座桃小巴等車輛，均已完成相關設備建置，可支援乘車碼掃描服務，確保整體營運順利。

與實體票證相同 上、下車各掃描一次

張新福表示，第一階段乘車碼依現行里程計費制度計費支付車資，並以全票扣款，六十五歲以上乘客以半票扣款，民眾使用乘車碼搭車時，與現行使用實體電子票證卡方式相同，須於上、下車各掃描一次，驗票機顯示交易成功就是扣款完成，無須等待手機畫面顯示，以免影響上下車動線。

張還說，未來會配合桃園市民卡2.0 APP開發第二階段服務，整合市民卡既有「基本里程買一送一」、「捷運轉乘優惠乘車優惠」等機制，逐步擴充乘車碼適用票別與優惠內容，朝向「一支手機整合公共運輸服務」的目標邁進。

中路微型轉運站啟用 平日逾180班次

另，長期以來，桃園區中路地區僅有「168」、「L110」公車提供服務，但隨著地區人口增加，而無法滿足乘車需求，市府除增設九條路線，中路微型轉運站也於昨天啟用，平日提供超過一八〇班次、假日也超過一百班次，可提升公車調度效率與整體服務穩定度。

張新福表示，中路微型轉運站能強化桃園、中壢、八德及龜山等行政區重要交通據點連結，站體頂部設置太陽能，產生電力可供WSSQcc應站內設施使用，座椅則供行動不便者及有需求民眾使用。

