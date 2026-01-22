嘉縣青創補助 增設接班傳承組

去年世界洋服大賽女裝裁剪比賽青年組金牌陳詩婷（左）致贈親手量身訂製的手工西裝給縣長翁章梁。（記者蔡宗勳攝）

鼓勵家族企業年輕世代接班、轉型 門檻下修 資本額15萬元就可申請

嘉義縣鼓勵青年返鄉創業，近五年來陸續推出青年創業獎勵補助計畫，祭出多項利多政策，今年首度增設「接班傳承組」，鼓勵二代、三代接班協助產業轉型，同時大幅下修申請門檻，實收資本額僅需十五萬元就可申請，青創貸款最高兩百萬元，昨天由縣長翁章梁宣布計畫正式啟動。

兩名獲青創補助者 分享創業歷程

縣府勞工暨青年發展處昨舉行「第五屆嘉縣青年創業獎勵補助」啟動記者會，現場邀請曾獲青創補助的「連衣連文創工作室」負責人陳詩婷與「朵映文創」負責人葉芝瑜現身分享創業心路歷程。

陳詩婷去年代表台灣前往韓國，在有「裁縫界奧斯卡」之稱的世界洋服大賽勇奪「女裝裁剪比賽」青年組金牌。

陳詩婷說，工作室剛成立時沒沒無聞，經營之路相當艱辛，但在獲得世界金牌，並獲得翁章梁公開嘉勉後，透過新聞媒體強力曝光，知名度瞬間大開，陸續收到許多主動洽談商業合作的機會，真實感受到縣府作為青創後盾的力量。

陳詩婷也特別為翁章梁量身定制一套手工西裝，並在現場送給翁，象徵感謝縣府對返鄉青年的協助。

最高200萬元貸款 徵件至24日

翁章梁說，嘉縣創業補助計畫至今已累積孵化近四十五組青創團隊，投入逾一三〇〇萬元創業資金；縣府推出創業獎勵補助及優惠貸款，十八至四十五歲設籍嘉縣青年都可申請，還有最高兩百萬元青創貸款；今年增設「接班傳承組」，協助家族企業由年輕世代接班，透過導入創新模式推動轉型升級。

勞青處表示，本屆計畫，資金方面每組團隊基本補助卅萬元，評選前兩名優秀團隊再加碼十萬，共可獲每案四十萬元補助，即日起徵件至二月廿四日止。

