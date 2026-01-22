為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    歷經8年 嘉市污水系統一期工程完工

    2026/01/22 05:30 記者王善嬿／嘉義報導

    嘉義市污水下水道用戶接管工程自二〇一八年開始啟動，歷經八年進度急起直追，昨舉行第一期第八、九標工程竣工典禮，市長黃敏惠宣布第一期工程正式完工，全市接管普及率從零至今達到十四．六六％，接管戶數達一萬五九二二戶。

    黃敏惠、內政部政務次長董建宏、立委王美惠等人出席竣工典禮。董建宏說，嘉市污水系統一期完工，展現中央、市府團隊、立委、里民支持與配合的成果。

    黃敏惠表示，污水系統一期總經費四十三．六九億，完工後，西區鐵路沿線一帶已明顯感受環境改善與生活品質提升成果，目前二期工程已啟動，將持續加快腳步，提前推進進度。

    市府工務處指出，污水系統一期八標範圍自由路以北、友愛路以南、友忠路以西，九標範圍友忠路以東、西業西路以北、世賢路一段以南、鐵道以西，共完成用戶接管三九二九戶，也是一期工程接管戶數最多的工程。

    嘉市污水系統一期完工，不僅佈建污水系統管網，水資源回收中心二〇二二年啟用至今，回收水再利用共計八十二萬三三〇一噸，並與農田水利署合作，放流水供應大溪厝等農灌區使用，為嘉市奠定永續發展基礎。

