春節不打烊 雲縣6藥局免費送藥到府

斗六上好藥局藥師騎機車送藥到府。（記者黃淑莉攝）

雲林縣六十五歲以上老人比例超過廿％，加上幅員遼闊、交通不便，不捨長輩為領藥憂心，衛生局與雲林縣藥師公會合作，去年九月針對獨居、行動不便、身心障礙等弱勢族群提供免費送藥到府服務，局長曾春美說，今年會持續辦理，參與的社區藥局增加為五十家左右，且今年春節連假有六家藥局不打烊提供服務。

不讓偏鄉、弱勢長輩9天連假斷藥

雲林縣藥師公會理事長許仁厚指出，藥師加值服務免費送藥到府是由縣府補助，去年九月開辦，共有廿五家藥局參加，各藥局以現有服務的慢性處方箋且符合資格者為主，去年執行三個月，服務人次有六百人，含蓋全縣鄉鎮市。

許仁厚說，有的長輩常開玩笑說，看到藥師病就好一半，參加的社區藥局都是由藥師親送，他最遠送到台西，還會針對個案狀況提供關懷、量血壓及用藥安全教育，有的還會替長輩做六力能力測試，包括認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒），評估長輩身體功能。

許仁厚表示，今年縣府持續補助藥師免費送藥到府服務，預計從二月開始，已有四、五十家藥局加入，服務人數有一千一百多人，服務對象有獨居長輩、行動不便、身心障礙、高用藥品項長者等。

因應今年春節連假長達九天，許仁厚指出，除健保署已放寬慢性處方箋提早十四天領藥，雲林有六家社區藥局在春節期間不打烊，為獨居、行動不便提供送藥到府服務，分別為斗六市上好藥局、土庫鎮健康藥局、斗南鎮仁安堂藥局、崙背鄉三馬藥師藥局、斗南鎮全安藥局、水林鄉全仁藥局。

