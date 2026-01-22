全齡照護據點 新化衛福園區動土

原台南新化果菜市場搬遷後，政府投入二．八億元將現址轉型衛福園區，昨天熱鬧動土，被視為中央與地方合力攜手照護鄉親健康的里程碑，計畫打造三至四層樓的Ｌ型建築，啟用後，由衛生、社會與民政等單位進駐，提供全方位、一站式的照顧與支持服務。

市長黃偉哲致詞時直說「幸好經費要得快」，暗批新版財政收支劃分法的不公，衛福園區中央挹注一．五億元，大幅減輕地方負擔，若是拖到今年，補助恐縮水，甚至有變數，工程將被迫耽擱，也質疑立法院遲未審查總預算，對公共建設造成影響。

現址為新化的核心蛋黃區，未來民眾在使用上有地利之便，一樓將是衛生所與社區服務的長照機構，方便民眾洽公，及尋求醫療支援；二樓設置辦公廳舍、托嬰中心，提供行政機能、幼兒照顧；三樓活動中心、日照中心，做為鄰里交流、長者照護場域；四樓親子悠遊館，滿足當地近一千八百名幼童成長、遊憩需求。

黃偉哲說，因應社會邁向高齡化與少子化雙重挑戰，以及鄉親們的多元需求，整合醫療、照顧，還有社會福利資源等，打造兼具專業性、友善性的複合式衛福園區，成為全齡共融的照護服務據點，預計二〇二七年底完工。

