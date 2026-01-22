為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全齡照護據點 新化衛福園區動土

    2026/01/22 05:30 記者吳俊鋒／台南報導

    原台南新化果菜市場搬遷後，政府投入二．八億元將現址轉型衛福園區，昨天熱鬧動土，被視為中央與地方合力攜手照護鄉親健康的里程碑，計畫打造三至四層樓的Ｌ型建築，啟用後，由衛生、社會與民政等單位進駐，提供全方位、一站式的照顧與支持服務。

    市長黃偉哲致詞時直說「幸好經費要得快」，暗批新版財政收支劃分法的不公，衛福園區中央挹注一．五億元，大幅減輕地方負擔，若是拖到今年，補助恐縮水，甚至有變數，工程將被迫耽擱，也質疑立法院遲未審查總預算，對公共建設造成影響。

    現址為新化的核心蛋黃區，未來民眾在使用上有地利之便，一樓將是衛生所與社區服務的長照機構，方便民眾洽公，及尋求醫療支援；二樓設置辦公廳舍、托嬰中心，提供行政機能、幼兒照顧；三樓活動中心、日照中心，做為鄰里交流、長者照護場域；四樓親子悠遊館，滿足當地近一千八百名幼童成長、遊憩需求。

    黃偉哲說，因應社會邁向高齡化與少子化雙重挑戰，以及鄉親們的多元需求，整合醫療、照顧，還有社會福利資源等，打造兼具專業性、友善性的複合式衛福園區，成為全齡共融的照護服務據點，預計二〇二七年底完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播