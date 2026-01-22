日豪華郵輪海洋富士號 泊靠安平港

台南市長黃偉哲（前左一）送小禮物給到訪台南安平商港的郵輪旅客。（台南市府提供）

首訪台南 載來539位日歐美旅客及船員 黃偉哲推廣伴手禮與市區遊程

日本國際豪華觀光郵輪「海洋富士號」，昨天首度泊靠台南安平商港，是今年第一艘泊靠安平港的大型郵輪，為台南郵輪觀光再添新動能。市長黃偉哲親臨安平港碼頭迎接到訪的五三九位國際旅客及船員，並送上禮品推廣台南優質伴手禮與市區經典觀光遊程。

體驗台南與日本連結的城市風光

黃偉哲指出，海洋富士號主要載運來自日本及歐美國家的高端旅遊團客，有不少日本民眾是第一次到台灣旅遊，此行在高雄、台南及基隆停留，雖然在台南僅短暫停靠一晚，但市府期待透過完善的市區觀光安排，讓旅客體驗台南與日本歷史文化連結深厚的城市風貌，包括日治時期留下的建設與文化記憶。

黃偉哲強調，不論是搭飛機或乘郵輪來到台南，只要能親身走進這座城市、飽覽台南風光，都是推動觀光與城市交流的重要契機，期盼旅客帶著美好回憶日後能重遊台南，未來希望吸引更多國際郵輪與高端旅客到訪。

市府爭取今年多艘郵輪泊靠

海洋富士號泊靠安平港後，有多輛大巴與中巴到碼頭接運旅客到台南市區展開觀光遊程。市府觀旅局長林國華表示，過去安平港沒什麼大型郵輪靠港到台南觀光旅遊，去年九月迎來「奧德賽號」郵輪停泊安平港後，今年元旦後，再接到海洋富士號到訪，預計今年會有多艘郵輪到台南泊靠、讓遊客下船旅遊，目前都在洽談中。

林國華說，觀旅局等單位積極與安排郵輪旅遊的旅行社接洽、進行市區觀光景點踩線，以利郵輪靠港時，船上旅客能到市區進行景點旅遊及餐飲、特色伴手禮的消費，促進台南觀光點與餐飲業的發展，不是只讓郵輪靠港過一夜休息、做完補給就離港。

市府表示，海洋富士號（MITSUI OCEAN FUJI）全長一九八餘公尺、總噸位三萬二四七七噸，是日本百年海運企業三井海洋郵輪集團於二〇二三年創立的高端郵輪品牌。此次從日本那霸出發，依序泊靠台灣高雄港、安平港、基隆港後返回那霸，提供旅客結合四季風情與日式款待的精緻旅遊體驗，也讓國際旅客得以悠閒深度探索台灣風土民情。

日本國際豪華觀光郵輪「海洋富士號」，昨日上午首度靠泊台南安平商港。（記者王俊忠攝）

