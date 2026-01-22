基隆又漏水 台水換管計畫未含破管點

水公司人員找尋可疑漏水點，將在今天試挖。（記者俞肇福攝）

基隆市麥金路一月十五日才發生供應住戶的幹管漏水，導致四萬多戶停水三天；無獨有偶，基隆市八堵路九十二號前地下輸水管昨又漏水，導致路面小範圍塌陷。基隆市工務處長簡翊哲表示，台灣自來水公司說已啟動第二期降低漏水率計畫，辦理老舊管線汰換，但該計畫並未包括破管漏水的麥金路與八堵路。

八堵路小範圍塌陷 今天試挖

台灣自來水公司第一區管理處副處長魏金龍表示，今天上午九時，在漏水點約十到廿公尺範圍內試挖，試挖期間不會停水，若試挖結果各種管線沒有擠在一起，預計採不停水方式施工，但是若開挖發現不理想，將與基市府商討研議是否採停水施工？若要採取停水施工，會提早廿四小時前公告停水範圍，方便民眾儲水使用。

基隆市議長童子瑋昨天表示，第一時間通報機制和修復機制有落差，他認為水公司應負最大責任，市府是監督單位，市府是否主動召集水公司開會，討論老舊管線更新期程，相關機制未落實，只是頭痛醫頭影響效率，他希望各單位負起責任，以市民生活優先。基隆市議員鄭文婷要求，市府應著手完備地底管線圖說資料，事先做好先期規劃，盡可能縮短施工時間，減少民眾不便。

如停水施工 24小時儲水準備

簡翊哲指出，市長謝國樑上任後，針對台電、台水與欣隆瓦斯建立「管線災害應變群組」，麥金路漏水事件，管線漏水搶修是第一要務，但水公司通知停水搶修，給民眾應變時間太短造成困擾；這次八堵路地面塌陷漏水，水公司有通報市府，辦理會勘將於今天試挖，萬一真要停水施工，也會給住戶廿四小時儲水準備。

基隆市八堵路輸水管昨漏水，導致路面塌陷，市府工務處長簡翊哲（前左）、台水第一區處副處長魏金龍（前中）到場勘查。（記者俞肇福攝）

