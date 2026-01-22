為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    興隆社宅E區247戶招租 平台開放登記

    2026/01/22 05:30 記者何玉華／台北報導
    台北市文山區興隆社會住宅E區二四七戶招租，即日起至二月三日下午五時止受理申請。 （北市住都中心提供）

    台北市文山區興隆社會住宅E區二四七戶招租，即日起至二月三日下午五時止受理申請。 （北市住都中心提供）

    台北市文山區興隆社會住宅E區全新開放，提供二四七戶供民眾申請，分別有一、二、三房型；另興隆D1區、興隆D2區、景文、莒光及南港機廠一區等五處社宅，因現有承租情形及住戶異動，候租名單用完或屆滿，共釋出四十四戶招租，即日起至二月三日下午五時止受理申請。考量民眾對剛上線的「台北市社宅統一登記平台」尚不熟悉，採線上、紙本雙軌並行，以網路、郵寄或現場臨櫃方式都可申請。

    另5處社宅釋出44戶

    台北市住宅及都市更新中心表示，社宅提供在地區里戶（含在地就學就業）、設籍市民戶及未設籍的就學就業戶、原住民族戶及其他特殊情形身分戶申租，採先抽籤決定資格審查順序名單後，再由審查合格者依序配租；如果以其他特殊情形身分提出申請者，則為評點制，由社會局依評定分數排定審查順序名單。

    住都中心表示，民眾可利用剛上線的「台北市社宅統一登記平台」線上申請，只要登入、資料填寫、授權、確認，完成一次登記後，立即成為社宅的準申請人，按下「我要申請社宅」，即完成申請作業。考量民眾對系統尚在熟悉中，採線上、紙本並行雙軌制，以網路、郵寄或現場臨櫃方式受理申請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播