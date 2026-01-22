興隆社宅E區247戶招租 平台開放登記

台北市文山區興隆社會住宅E區二四七戶招租，即日起至二月三日下午五時止受理申請。 （北市住都中心提供）

台北市文山區興隆社會住宅E區全新開放，提供二四七戶供民眾申請，分別有一、二、三房型；另興隆D1區、興隆D2區、景文、莒光及南港機廠一區等五處社宅，因現有承租情形及住戶異動，候租名單用完或屆滿，共釋出四十四戶招租，即日起至二月三日下午五時止受理申請。考量民眾對剛上線的「台北市社宅統一登記平台」尚不熟悉，採線上、紙本雙軌並行，以網路、郵寄或現場臨櫃方式都可申請。

另5處社宅釋出44戶

台北市住宅及都市更新中心表示，社宅提供在地區里戶（含在地就學就業）、設籍市民戶及未設籍的就學就業戶、原住民族戶及其他特殊情形身分戶申租，採先抽籤決定資格審查順序名單後，再由審查合格者依序配租；如果以其他特殊情形身分提出申請者，則為評點制，由社會局依評定分數排定審查順序名單。

請繼續往下閱讀...

住都中心表示，民眾可利用剛上線的「台北市社宅統一登記平台」線上申請，只要登入、資料填寫、授權、確認，完成一次登記後，立即成為社宅的準申請人，按下「我要申請社宅」，即完成申請作業。考量民眾對系統尚在熟悉中，採線上、紙本並行雙軌制，以網路、郵寄或現場臨櫃方式受理申請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法