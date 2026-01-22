《台北》長者交通事故 機車佔36％最多

據統計，台北市近十年機車與小客車事故數據呈現逐年上升趨勢，當中發生事故的高齡騎士，超過八成有肇事責任，高齡駕訓也成台北市交通局施政重點之一。淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙昨於台北市道安會報中也指出，近十年長者交通事故中，機車佔三十六％為最大宗。

昨日道安會報中，陳菀蕙分享高齡長者安全教育經驗，她提及，自己從二〇一九年就參與「路老師」的道安計畫，長輩們反映，相比照本宣科的宣導，他們對於員警以事故影片、照片等實例分析，引入機車駕駛模擬，更能學習。

陳菀蕙分享，模擬器中的五個教案是針對常見的肇因來學習，包含號誌化路口的兩段式左轉、直接左轉、黃燈與紅燈因應，直路段的繞駛路旁停車，以及非號誌化路口的支道路口直行遇橫向幹道來車。現場她並抽考市長蔣萬安該路段是否能直接左轉，連市長都答錯。

蔣萬安表示，高齡長者交通安全議題要非常嚴肅正視，台北市已有高達廿三％高齡者，長輩面對交通環境與過往非常不同，一定要有完整的對策才能落實安全保護，關鍵還是在於長者要願意參加這類短期的教育安全課程。

蔣萬安並責成交通大隊彙整完整的交通事故影片與案例素材，提供交通局、教育局、社會局及各區公所運用。蔣萬安也要求交通局積極規劃種子教師培訓機制，深入區公所、活動中心、樂齡學院等長者常活動場域，進行交通安全教育與宣導，因應未來高齡人口持續增加的趨勢。

