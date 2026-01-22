《台北》公有市場攤位違法轉租 查處案件零星

傳統公有市場攤商老化困境，部分攤商無力經營。北市議員詹為元指出，公有市場攤位禁止私下轉租、分租，不過違法情形普遍存在，且在社群平台可發現有民眾PO出轉租資訊，每月一七〇〇元至二八五九元租金，違規轉租行情達每日一千元，但從二〇二一年至二〇二五年，市場處針對轉租實際查處案件僅三三件，甚至在二〇二二年出現零查處情形。市場處表示，將會依法持續加強稽查、輔導。

詹為元指出，依市場處統計，二〇二五年全市公有零售市場攤位數為七五一七攤，其中原與市場處訂有使用契約之一般攤商占絕大多數，不過也有安置戶年齡老化、無力經營，導致攤位私下轉租、分租情形，市府應正視攤位轉租已成結構性問題，而非個案違規。

詹為元表示，以長春市場為例，安置戶每月租金為一七〇〇元、一般戶的月租金則是二八五九元，實際在社群平台可見攤位轉租行情，每日可達一千元，已扭曲市場租賃秩序，市府應檢討現行租金制度與實際市場運作的落差，並研議降低轉租誘因的制度調整方案。

市場處公有市場零售科科長簡靖閎指出，有接獲檢舉，市場處人員必定會現場稽查，若發現並非攤主本人經營，首先將限期改善，一週後前往復查若再被發現非攤主本人經營，請攤主本人陳述意見、舉證，假設無法舉證，根據《台北市零售市場管理自治條例》將進行行政裁罰，首度違法將裁罰每個月的使用費的十二倍，第二次被發現轉租行為，則要求退場，並裁罰每個月的使用費廿四倍。未來將會依法持續加強稽查、輔導。

