北車特定區今下午危安演練 發送警訊

台北市政府與交通部今天下午兩點到三點，將在台北車站特定區以「無差別攻擊事件」為基礎想定，進行聯合危安實兵演練。同時針對車站半徑一公里範圍發送細胞簡訊避難疏散告警訊息，台北市長蔣萬安表示會親自到場，也提醒民眾收到細胞簡訊不要恐慌。

部分區域疏散避難

台北市政府表示，特定區是全國唯一的五鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達六十至八十萬人次，佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元，是國內最早成立聯合防災中心的共構車站；下午的演習主要檢視區內各單位面對突發危安事件的緊急應變能力。

蔣萬安昨出席道安會報前受訪表示，會親自到演練現場。透過四鐵結合四個地下街、微風商場等九大事業體，中央鐵道局、鐵路警察局、地方捷運警察隊、民間共同來參與，模擬突發事件發生後，如何以最快速度達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

消防局指出，演習期間同步針對北車半徑一公里範圍進行「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練，周邊及候車的民眾手機將收到警訊通知，站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示，務必提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。

