為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北車特定區今下午危安演練 發送警訊

    2026/01/22 05:30 記者何玉華、甘孟霖／台北報導

    台北市政府與交通部今天下午兩點到三點，將在台北車站特定區以「無差別攻擊事件」為基礎想定，進行聯合危安實兵演練。同時針對車站半徑一公里範圍發送細胞簡訊避難疏散告警訊息，台北市長蔣萬安表示會親自到場，也提醒民眾收到細胞簡訊不要恐慌。

    部分區域疏散避難

    台北市政府表示，特定區是全國唯一的五鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達六十至八十萬人次，佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元，是國內最早成立聯合防災中心的共構車站；下午的演習主要檢視區內各單位面對突發危安事件的緊急應變能力。

    蔣萬安昨出席道安會報前受訪表示，會親自到演練現場。透過四鐵結合四個地下街、微風商場等九大事業體，中央鐵道局、鐵路警察局、地方捷運警察隊、民間共同來參與，模擬突發事件發生後，如何以最快速度達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

    消防局指出，演習期間同步針對北車半徑一公里範圍進行「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練，周邊及候車的民眾手機將收到警訊通知，站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示，務必提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播