北市敬老金發放規則複雜 長輩記不清

台北市去年敬老金發放，從市長蔣萬安七月底出席記者會後起跑，宣導、靠卡、匯款、親領，作業期程長達四個月。 （資料照）

宣導、靠卡、匯款、領現金 期程4個月 蔣萬安坦承造成困擾 將簡化便民

台北市發放重陽敬老金的作業期程長達四個月，信義區中行里里長林美君表示，發放方式讓長者非常困擾，不僅發放時間太長，不同時間發放方式不同規則複雜，也造成里長很大負擔。台北市長蔣萬安坦承現行領取方式造成困擾，「長輩真的會忘記」，要求社會局簡政便民。

要不斷說明 里長也困擾

去年從蔣萬安七月卅一日宣布開始發放敬老金。林美君說，八月一日至卅一日是宣導發放，就有長輩拿身分證到里辦公處要領；九月是靠卡領，又有長輩來問要領現金。十月廿九日匯款入帳，又有人來問還沒靠卡，來不來得及？能不能靠卡？或問要領現金。直到十一月十二日到十五日定點領現金，又有人問忘了靠卡怎麼辦？也有長輩忘了早在九月靠卡領過，看到大家在領現金，來問她為什麼沒有錢？

新北9成匯款 北市參考

林美君說，當里長十幾年來，看到很多長輩退化，記性變得不好，長達四個月、多階段的領取時間，里辦公處要不斷地向長輩說明；建議參考新北市的作法，通知將滿六十五歲的長輩到區公所申請敬老卡時，也寄送申請匯款通知書，讓民眾回填資料後繳回，新北市有高達九成長輩是用匯款領取。新北市去年發放敬老金為十月廿二日匯款，佔總人數九十五％，隔天起領現金（含派人致贈）至十二月卅一日止，只佔總人數五％。

蔣萬安坦承現行領取方式會造成困擾，「長輩真的會忘記」，要求社會局今年就參考新北市的做法，匯款的隔天就發現金，縮短領取時間，不要再一個月宣導、一個月靠卡、一個月匯款、下個月才領現金，讓相關手續更簡政便民。

社會局長姚淑文說，因為多元領取方式，加上網路錯誤訊息，導致長輩誤以為可以領取兩份，的確造成里長困擾。推動敬老卡二．〇時，會在長輩領卡時，一併要求提供帳戶，提高匯款的人數，降低親領的困擾。

