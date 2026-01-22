為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《新北》霸凌幼童裸下身擦地 幼兒園遭重罰16萬

    2026/01/22 05:30 記者黃政嘉、陳治程／綜合報導

    新北市鶯歌區一間私立美式幼兒園發生教保員、教保助理員要小班學生脫衣裸下半身擦地，致孩童畏懼上學的霸凌案，台灣民眾黨主席暨黨團總召黃國昌昨天帶當事孩童家長召開記者會，控訴園方事後惡意欺瞞，以及新北市教育局對園方說法照單全收，造成家長二度傷害。教育局表示，二涉案人去年十月中旬已離職，並重罰幼兒園十六．二萬元、公告列管。

    受害童的媽媽哭訴，去年十月十日看到監視器畫面很震驚，孩子竟裸著下半身在地上擦水，園方稱會保留證據並通報教育局，但園方事後以監視器早被覆蓋為由，改以手機翻拍畫面給教育局，十月廿九日，園方盼私下和解，沒想到助教竟拿出四分鐘完整影片，沒給教育局，她很錯愕，直至一月七日的調查結果，教育局竟沒裁罰涉案老師。

    教育局昨回應，經查教保員要求幼兒自行更換衣物並擦拭地面，已逾越合理照顧與管教範圍，不當對待成立，二涉案人去年十月中旬離職，並重罰幼兒園十六．二萬元、公告列管，另，教育局在調查過程不光採信園方說法，持續比對與查核事證。

    該幼兒園昨發聲明稿指虛心接受調查所指「處理程序細膩度不足」，並重新制定「引導自理能力」標準SOP、持續舉辦內部研習，強化老師面對突發狀況應變力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播