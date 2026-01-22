《新北》霸凌幼童裸下身擦地 幼兒園遭重罰16萬

新北市鶯歌區一間私立美式幼兒園發生教保員、教保助理員要小班學生脫衣裸下半身擦地，致孩童畏懼上學的霸凌案，台灣民眾黨主席暨黨團總召黃國昌昨天帶當事孩童家長召開記者會，控訴園方事後惡意欺瞞，以及新北市教育局對園方說法照單全收，造成家長二度傷害。教育局表示，二涉案人去年十月中旬已離職，並重罰幼兒園十六．二萬元、公告列管。

受害童的媽媽哭訴，去年十月十日看到監視器畫面很震驚，孩子竟裸著下半身在地上擦水，園方稱會保留證據並通報教育局，但園方事後以監視器早被覆蓋為由，改以手機翻拍畫面給教育局，十月廿九日，園方盼私下和解，沒想到助教竟拿出四分鐘完整影片，沒給教育局，她很錯愕，直至一月七日的調查結果，教育局竟沒裁罰涉案老師。

請繼續往下閱讀...

教育局昨回應，經查教保員要求幼兒自行更換衣物並擦拭地面，已逾越合理照顧與管教範圍，不當對待成立，二涉案人去年十月中旬離職，並重罰幼兒園十六．二萬元、公告列管，另，教育局在調查過程不光採信園方說法，持續比對與查核事證。

該幼兒園昨發聲明稿指虛心接受調查所指「處理程序細膩度不足」，並重新制定「引導自理能力」標準SOP、持續舉辦內部研習，強化老師面對突發狀況應變力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法