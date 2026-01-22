為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《新北》八里米倉里山區 自來水延管工程通水

    2026/01/22 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市八里區米倉里第9、10鄰自來水延管工程歷經多年爭取，昨舉行通水典禮，在地方鄉親見證下宣告完工。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區米倉里第9、10鄰自來水延管工程歷經多年爭取，昨舉行通水典禮，在地方鄉親見證下宣告完工。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區米倉里第九、十鄰自來水延管工程爭取多年後，昨天終於通水。八里區公所區長林銚傑表示，管線工程完工通水後居民不必再依賴山泉水，未來即使遇到氣候不穩、久旱少雨，也能穩定用水；同時，自來水水質較為安全，也可降低農作施肥、用藥所造成的污染疑慮，對居民生活與健康是一大改善。

    議員蔡錦賢指出，該案起於六年前鄰近牛寮埔地區完成自來水工程後，米倉里居民深感迫切需求，主動提案並請託他協助推動延管計畫。

    林銚傑表示，米倉里山區過去並無自來水系統，居民長期仰賴山泉水，供水不穩定。此次自來水延管工程將管線向半山地區延伸，總長約二二〇〇公尺，水管埋設工程費約一九八〇萬元，區公所另投入約四七〇萬元，一併改善下方道路路面，提升整體使用安全。另蔡錦賢建議款一百萬元挹注，有廿三戶申請供水。

    林銚傑表示，這次工程善用既有管線，由下方既有加壓站延伸上來，施工期程較短、經費也相對節省，並成功爭取水利署補助，使住戶僅需負擔從主管線接到家戶的支管費用，建議在延管範圍內的山上住戶尚未申請者，只要有門牌就可向自來水公司申請。

