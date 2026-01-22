一館一特色 板橋、蘆洲第二運動中心今年啟用

蘆洲國民第二運動中心預計將於十月完工。圖為完工模擬圖。（新北市府提供）

全市將建置至少24座 板橋有專業自由車訓練室 蘆洲將設羽球場

新北市府今年編列卅四億元體育預算，市長侯友宜昨表示，預算將投入場館建置升級、人才培育與獎金加碼等，「全中運金牌選手訓補金」將提升至每月一萬三千元。蘆洲國民第二運動中心及板橋第二國民運動中心將在今年完工啟用，蘆洲案將設羽球場，板橋案則有專業自由車訓練室，未來還有室內划船訓練中心及擊劍教室。

全中運金牌選手訓補金 每月提升至13000元

侯友宜指出，市府今年度體育預算增加十億元，以便調升獎助金、訓練補助金及獎學金額度，除全國運動會金牌選手每月訓練補助金已調高至二萬五千元，全中運金牌選手訓補金將提升至每月一萬三千元。

今年有棒球經典賽、日本名古屋亞洲運動會將陸續登場，新北奧運名將拳擊選手林郁婷、體操選手丁華恬、射箭選手雷千瑩、桌球選手陳思羽、舉重選手陳玟卉等將出賽，市府會規劃各式應援活動為選手加油。

全運會訓練補助金調升 900位運動員受惠

體育局表示，全運會訓練補助金調升約九百位運動員受惠，目前入選今年亞運培訓隊的五十五位新北選手中，有廿一位是去年全運會金牌選手，可領取這項補助金；另全中運訓練補助金約一千五百位運動員受惠。

硬體的部分，侯友宜說，要打造運動場館為專業訓練基地，未來新北市至少有廿四座運動中心，會落實一館一特色，「市立光復高中」是自由車發展重點學校地，因此板橋第二運動中心將設專業級自由車訓練室，蘆洲設羽球場為特色運動。

新莊規劃室內划船中心 三重蓋擊劍教室

其他第二運動中心建置部分，體育局指出，新莊案規劃於文高一用地解編後的公園兼體育場用地，特色為室內划船訓練中心，預計二〇二八年動工；三重案朝與學校共構方式興建、公益設施捐贈辦理，特色為擊劍教室；中和案及新店案由都市更新實施者捐贈公益設施項目，中和案位於健康路側，新店案位於寶橋路二三五巷側。

新北未來至少將有廿四座運動中心。圖為興建中的板橋第二運動中心。 （記者黃子暘攝）

