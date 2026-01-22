花蓮市達固部灣．撒固兒部落文化聚會所 落成

原住民族委員會補助超過八成經費，興建花蓮市達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所。（花蓮縣府提供）

花蓮縣政府推動「一部落一聚會所」，八年來獲中央支持由花東基金共投入四億五千多萬元興建卅九座聚會所，其中花蓮市達固部灣．撒固兒部落文化聚會所日前舉行落成典禮。

縣府指出，達固部灣．撒固兒部落文化聚會所總經費約三千四百多萬元，八成以上是中央原住民族委員會補助，完工後將作為辦理文化祭儀活動與公共事務的重要場域。

總經費3400萬 中央補助逾8成

花蓮市達固部灣．撒固兒部落文化聚會所位於花蓮市四維段體育場用地內，由原民會「部落聚會所興建行動計畫（宜居）」及「花東三期計畫」分年、分段補助規劃設計案及工程案，工程去年四月十五日取得五大管線核定正式開工。

落成後加上之前落成的大本部落聚會所、吉寶竿、根努夷、拉署旦及撒固兒，花蓮市六座聚會所建設全數到位。

縣府自二〇一七年起積極爭取花東基金資源，陸續獲得花東二期及三期經費支持，投入四億五千多萬元，並於花東四期再爭取近一億五千萬元，縣府指出，目前全縣已完工的聚會所有新城鄉順安、北埔、復興、大德及華陽，吉安鄉慶豐、南華、簿簿、七腳川及那荳蘭，光復鄉馬佛、香草場及烏卡蓋，瑞穗鄉烏槓，玉里鎮吉能能麥，壽豐鄉共和、豐山、豐裡及光榮，秀林鄉民有、萬榮鄉馬遠、明利、明利馬太鞍、卓溪鄉中平及太平等卅一座聚會所，另有八座目前施工中。

