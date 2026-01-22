宜蘭幼兒園教師爭取 教部︰寒暑假「得不必到園」

宜蘭縣鄉鎮市立幼兒園（公立專設幼兒園）去年新進卅六名教師，但各園所教保服務時間、規定不一；因教師沒有特休假，要求縣府保障包括放寒暑假等合理工時與休假權益。宜蘭縣教師工會也協助爭取，教育部近日函釋「得不必到園」；縣府回應，最快寒假適用。

宜縣府︰最快寒假適用

公立專設幼兒園教師規範與公立國小附幼不同調，去年有新進教師抱怨不適用「勞基法」，也無法依據「教師請假規則」主張權益，更被要求暑假要到校，等同全年無休。宜蘭縣教師工會協助爭取權益，透過全國教師工會總聯合會拜會國教署，縣府教育處也函文教育部解釋法條。

請繼續往下閱讀...

有托育需求 園方安排代理人員

近日教育部函釋確立權益，公立專設幼兒園教師準用「教師法」，依「教師請假規則」第十二條規定，未兼任行政職務教師在寒暑假期間，除返園服務、進修等活動外，「得不必到園」。

另針對寒暑假家長若有托育需求，也裁示應由園方安排代理人員從事教保服務，相關的經費由教育部補助。

但有部分鄉鎮長認為，教師寒暑假「得不必到園」不具強制力，還是會依原來方式來做。

宜蘭教師工會理事長蕭家怡表示，後續各園所施行狀況及教師相關權益，教育處仍要持續督導，做出更明確指示。

宜蘭縣府教育處回應，會依教育部函釋，要求各公所自今年寒假起依法辦理，並和教師做好溝通。現行附幼有教師寒暑假到校上課情形，但會給予代理代課費用；公所如有同樣要求應比照，至於財源教育部已允諾補助，盼兼顧家長需求及教師權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法