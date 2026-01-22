為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    身障者生活狀況調查 擬改4年一次

    2026/01/22 05:30 記者林志怡／台北報導
    立法院社會福利及衛生環境委員會21日繼續審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」等案。（記者塗建榮攝）

    立法院衛環委員會昨日審議「身心障礙者權益保障法（身障權法）」修正草案，確認將身障者生活狀況調查自現行五年一次調整為四年一次，並納入支持人力、長期照顧、經濟安全、輔具使用及服務等項目。

    「身障權法」時隔十八年迎來修正，行政院版草案大幅度調整條文，其中針對身心障礙者生活狀況調查，多位立委希望縮短為三年或四年，但衛福部社家署長周道君擔憂，過度縮短調查週期，恐增行政負荷，討論後確認將調查週期縮短為四年，並納入支持人力、長期照顧、經濟安全、休閒育樂、輔具使用等內容。

    外界也關注「身障權法」歧視與合理調整相關規定，周道君指出，這次修法擬在條文明文禁止對身心障礙者騷擾之對待，並將「合理調整」納入條文，若義務人拒絕協商，也擬增列條文、訂定罰則。

    然而，民進黨立委楊曜認為，身心障礙工作者在協商過程中處於極度弱勢狀態，且草案中的不成比例、過度負擔等文字，及協商程序該如何達到合理調整，都可能引發爭議，希望行政機關多加考量。

    國民黨立委王育敏則指出，相關條文是「身障權法」修法的「重中之重」，衛福部應改善現行「只有指導、沒有罰則」、權利不對等的情況；最後相關條文未取得共識，暫採保留處理。

