德廠口服抗凝血劑缺貨 食藥署擬懲處

食品藥物管理署副署長王德原昨日表示，相關通報藥品皆有替代用藥，但已要求藥廠說明通報時點是否符合規定。（記者邱芷柔攝）

台灣第一三共股份有限公司日前通報，因德國製造廠ERP（企業資源規劃）系統異常，旗下六項藥品出現供應不穩，影響時間恐達一至三個月，其中包含被列為必要藥品的口服抗凝血劑「里先安膜衣錠（Lixiana）」。食品藥物管理署表示，六款藥品皆有替代用藥，但已要求藥廠說明通報是否符合規定，若無法證明屬不可抗力，不排除依法處分。

台灣第一三共於一月十五日發函通知合約院所，指出製造廠於ERP系統更換期間發生問題，影響生產與出貨排程，短期內可能缺貨。藥廠也表示，目前系統問題已排除、工廠加速出貨，但先前受影響訂單仍待消化，整體供應仍需一至三個月調整。

請繼續往下閱讀...

里先安膜衣錠 有替代藥品

受影響藥品共六項，包含「里先安膜衣錠十五、三〇毫克」及多款降血壓複方藥。食藥署副署長王德原指出，相關藥品皆有相同成分、相同藥理機轉或「三同藥品」可替代，已要求藥廠協調調貨，替代藥品資訊將公布於西藥供應資訊平台。

王德原指出，「里先安膜衣錠」主成分Edoxaban屬必要藥品，依法，若有供應不足之虞，應於六個月前通報；即使屬於不可抗力，也須於事件發生後卅日內通報，但該案通報時已進入控貨階段，是否延遲仍待釐清。

王德原表示，資訊系統更換通常屬可預期、可規劃行為，已要求藥廠提出書面佐證，後續將依法認定，依「藥事法」規定，必要藥品未依規定通報，最重可處六萬至卅萬元罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法